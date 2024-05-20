Экс-премьер Украины считает, что у Киева нет шансов на победу в противостоянии с РФ
11:30 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он обратил внимание на то, что силы и ресурсы Украины и России несопоставимы «ни по своим экономикам, ни по своим материальным ресурсам, ни по своим людским резервам».
«Ясно, что у Украины нет никаких шансов на победу», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит признанной экстремистской компании Meta).
По мнению Азарова, попытки ЕС и США максимально накачать Украину вооружением тщетны. «Да, они действительно превратили этот конфликт из достаточно быстрого в затяжной. В конфликт, который рассчитан на истощение. С этой точки зрения любой нормальный, ответственный украинский политический деятель понимает, что истощение быстрее всего наступит у Украины», — заключил он.
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