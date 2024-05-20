Великобритании не удается обеспечить контроль за исполнением санкций против РФ - СМИ

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надзорным органам Великобритании не удается обеспечить контроль за выполнением санкций, которые власти страны вводят против России. Такое мнение выразило европейское издание Politico.



Как пишет газета, британское Управление по исполнению финансовых санкций (OFSI) с начала спецоперации РФ на Украине не наложило «ни одного штрафа за нарушение режима санкций» в отношении британских юридических лиц в контексте антироссийских рестрикций. «Тот факт, что против [британских] компаний практически не применялись ограничительные меры, может указывать только на один из двух возможных вариантов: либо все они неукоснительно соблюдают санкции (что тогда вызывает вопрос о том, как торговля [подсанкционными товарами с Россией] все еще идет через третьи страны), либо их просто не ловят, когда они нарушают правила», — прокомментировал изданию эти данные британский юрист, специализирующийся на санкционном законодательстве и пожелавший сохранить анонимность.



В статье прогнозируется, что новые антироссийские рестрикции, которые Соединенное Королевство ввело в привязке ко второй годовщине СВО в феврале 2024 года, также не возымеют ожидаемого эффекта. Как сообщил Politico на условиях анонимности другой специалист в области санкций, британские власти наложили новые ограничения лишь «как предлог для того, чтобы не обеспечивать соблюдение уже действующих санкций».







