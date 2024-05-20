Великобритании не удается обеспечить контроль за исполнением санкций против РФ - СМИ
12:15 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как пишет газета, британское Управление по исполнению финансовых санкций (OFSI) с начала спецоперации РФ на Украине не наложило «ни одного штрафа за нарушение режима санкций» в отношении британских юридических лиц в контексте антироссийских рестрикций. «Тот факт, что против [британских] компаний практически не применялись ограничительные меры, может указывать только на один из двух возможных вариантов: либо все они неукоснительно соблюдают санкции (что тогда вызывает вопрос о том, как торговля [подсанкционными товарами с Россией] все еще идет через третьи страны), либо их просто не ловят, когда они нарушают правила», — прокомментировал изданию эти данные британский юрист, специализирующийся на санкционном законодательстве и пожелавший сохранить анонимность.
В статье прогнозируется, что новые антироссийские рестрикции, которые Соединенное Королевство ввело в привязке ко второй годовщине СВО в феврале 2024 года, также не возымеют ожидаемого эффекта. Как сообщил Politico на условиях анонимности другой специалист в области санкций, британские власти наложили новые ограничения лишь «как предлог для того, чтобы не обеспечивать соблюдение уже действующих санкций».
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