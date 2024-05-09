Ради господства и выгоды Запад готов пойти на сделку с любыми злом - Лукашенко

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный Запад, как и перед началом Великой Отечественной войны, готов пойти на сделку с любыми проявлениями зла, чтобы сохранить свое господство и получить для себя выгоду. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



«Как и в начале сороковых [годов], Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство. Ужасающий опыт апологетов поверженного Третьего рейха уже нашел там своих последователей. Он получил новое прочтение и красивую обертку. Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощренно», — сказал он на торжественной церемонии в честь 9 Мая, проходящей на площади Победы в центре Минска.



Лукашенко отметил, что на Западе «диалог и сотрудничество отвергаются с порога, а во главу всего ставится материальная выгода, богатство». «Сегодня мы это видим на примере событий на Украине, в Сирии, секторе Газа и других горячих точках планеты», — указал белорусский президент.



«Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира, стремится к сотрудничеству, разделяет идеалы справедливости и глобального равенства. Но мы не слышим этот голос. Чем закончилось подобное молчание в прошлом веке, мы знаем. Сегодня нас опять хотят столкнуть в ту же пропасть», — сказал Лукашенко.





