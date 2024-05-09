0
0
109
НОВОСТИ

В 2025 году в Венгрии начнется выпуск электромобилей китайской компании BYD

19:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые электромобили китайской компании BYD, выпущенные в Европе, могут сойти с конвейера завода в венгерском городе Сегед (область Чонград-Чанад) уже в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с представителями BYD, которые входят в состав делегации, сопровождающей председателя КНР Си Цзиньпина в ходе визита в Будапешт.

«Экономический вес Венгрии в Европе значительно увеличится благодаря тому, что после автобусного завода BYD построит в Венгрии свой первый европейский завод по производству электромобилей. При наличии необходимых разрешений в Сегеде начались строительные работы и идет сооружение инфраструктуры, поэтому в следующем году первые модели BYD уже могут сойти с конвейера завода», — отметил глава МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 09.05.2024
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
0
23
18:50 09.05.2024
Зрителями парада Победы на Красной площади стали около 200 ветеранов
0
133
17:20 09.05.2024
В Астрахани 14 человек госпитализированы с отравлением наркотическим веществом
0
264
17:10 09.05.2024
Если США не остановят Израиль, будут тяжелые последствия - глава МИД Ирана
0
277
16:20 09.05.2024
Верховная рада Украины отправила в отставку вице-премьера Кубракова
0
359
16:10 09.05.2024
Веру в европейские ценности пошатнула политика ЕС по Газе - Эрдоган
0
339
15:50 09.05.2024
Венгрия не хочет оказывать военную помощь Украине
0
370
15:20 09.05.2024
Выступление израильской участницы на репетиции «Евровидения» пытались сорвать криками из зала
0
404
15:10 09.05.2024
На Украине пенсионерку приговорили к 5 годам тюрьмы за поддержку России
0
350
13:50 09.05.2024
Музей в Китае поможет Франции в реставрации Нотр-Дам
0
436

Возврат к списку