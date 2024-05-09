В 2025 году в Венгрии начнется выпуск электромобилей китайской компании BYD

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые электромобили китайской компании BYD, выпущенные в Европе, могут сойти с конвейера завода в венгерском городе Сегед (область Чонград-Чанад) уже в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с представителями BYD, которые входят в состав делегации, сопровождающей председателя КНР Си Цзиньпина в ходе визита в Будапешт.



«Экономический вес Венгрии в Европе значительно увеличится благодаря тому, что после автобусного завода BYD построит в Венгрии свой первый европейский завод по производству электромобилей. При наличии необходимых разрешений в Сегеде начались строительные работы и идет сооружение инфраструктуры, поэтому в следующем году первые модели BYD уже могут сойти с конвейера завода», — отметил глава МИД.



