В 2025 году в Венгрии начнется выпуск электромобилей китайской компании BYD
19:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Экономический вес Венгрии в Европе значительно увеличится благодаря тому, что после автобусного завода BYD построит в Венгрии свой первый европейский завод по производству электромобилей. При наличии необходимых разрешений в Сегеде начались строительные работы и идет сооружение инфраструктуры, поэтому в следующем году первые модели BYD уже могут сойти с конвейера завода», — отметил глава МИД.
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