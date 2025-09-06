На аукцион выставлена первая скрипка Альберта Эйнштейна
13:30 06.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скрипка, принадлежавшая ученому Альберту Эйнштейну (1879-1955), выставлена на аукцион в Великобритании с оценочной стоимостью от 200 до 300 тыс. фунтов стерлингов ($270-405 тыс.). Об этом сообщил английский аукционный дом Dominic Winter, который проведет торги 8 октября.
По информации издания, будущий нобелевский лауреат и автор теории относительности приобрел музыкальный инструмент в Германии в середине 1890-х годов, незадолго перед тем, как уехать в Швейцарию для учебы в Цюрихской политехнической школе. Когда нацисты пришли к власти в 1930-х годах, Эйнштейн решил эмигрировать в США. Свои вещи, чтобы они не пропали бесследно, он передал коллеге-физику Максу фон Лау. Среди них была упомянутая скрипка — первая, которую ученый купил лично, а также велосипед и книга по философии, подаренная молодому Эйнштейну отцом.
НОВОСТИ
- 12:43 06.09.2025
- 8 сентября стартует конкурс «Лидеры социальной индустрии» программы «Колибри»
- 12:37 06.09.2025
- В Сбере рассказали о работе сервиса для самозанятых «Свое дело»
- 12:15 06.09.2025
- Из-за ИИ, «похоже, придется пересматривать саму методику преподавания» - Фадеев
- 10:30 06.09.2025
- Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков
- 09:30 06.09.2025
- В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ
- 09:10 06.09.2025
- В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд
- 09:05 06.09.2025
- AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий
- 09:00 06.09.2025
- На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет
- 22:46 05.09.2025
- Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
- 22:45 05.09.2025
- США хотят переключиться с противодействия КНР и РФ на континентальную оборону - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать