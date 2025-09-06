0
0
0
НОВОСТИ

На аукцион выставлена первая скрипка Альберта Эйнштейна

13:30 06.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скрипка, принадлежавшая ученому Альберту Эйнштейну (1879-1955), выставлена на аукцион в Великобритании с оценочной стоимостью от 200 до 300 тыс. фунтов стерлингов ($270-405 тыс.). Об этом сообщил английский аукционный дом Dominic Winter, который проведет торги 8 октября.

По информации издания, будущий нобелевский лауреат и автор теории относительности приобрел музыкальный инструмент в Германии в середине 1890-х годов, незадолго перед тем, как уехать в Швейцарию для учебы в Цюрихской политехнической школе. Когда нацисты пришли к власти в 1930-х годах, Эйнштейн решил эмигрировать в США. Свои вещи, чтобы они не пропали бесследно, он передал коллеге-физику Максу фон Лау. Среди них была упомянутая скрипка — первая, которую ученый купил лично, а также велосипед и книга по философии, подаренная молодому Эйнштейну отцом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:43 06.09.2025
8 сентября стартует конкурс «Лидеры социальной индустрии» программы «Колибри»
0
165
12:37 06.09.2025
В Сбере рассказали о работе сервиса для самозанятых «Свое дело»
0
175
12:15 06.09.2025
Из-за ИИ, «похоже, придется пересматривать саму методику преподавания» - Фадеев
0
227
10:30 06.09.2025
Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков
0
371
09:30 06.09.2025
В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ
0
393
09:10 06.09.2025
В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд
0
410
09:05 06.09.2025
AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий
0
286
09:00 06.09.2025
На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет
0
438
22:46 05.09.2025
Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
0
721
22:45 05.09.2025
США хотят переключиться с противодействия КНР и РФ на континентальную оборону - СМИ
0
802

Возврат к списку