8 сентября стартует конкурс «Лидеры социальной индустрии» программы «Колибри»
12:43 06.09.2025
Сбер и программа «Колибри» объявили о старте второго сезона конкурса «Лидеры социальной индустрии» для социальных предпринимателей. Принять участие могут действующие организации, которые соединяют технологии и социальную миссию: от поддержки уязвимых категорий граждан и трудоустройства до медицинских сервисов и создания доступной среды.
«Когда мы общались с социальными предпринимателями, то поняли, что один из вызовов, который перед ними стоит, — это цифровая трансформация бизнеса. Именно поэтому мы запустили конкурс поддержки социальных предпринимателей “Лидеры социальной индустрии” в рамках программы “Колибри”. Мы помогаем не только с обучением, но и с реальным внедрением цифровых решений — от идеи до реализации», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал «КП».
Первый конкурс состоялся в 2024 году и доказал свою востребованность. Среди победителей были проекты:
-
приложение «Услышать тишину» для глухих пациентов (Тула),
-
сервис AR-примерки адаптивной одежды для детей с инвалидностью от компании «ДАЛИ» (Москва),
-
фонд «Всё получится!» (Санкт-Петербург), который помогает молодым людям с особенностями трудоустроиться.
«Есть очень много и других интересных проектов, где люди заряжены своей идеей. И наша задача – помочь сделать эту идею доступной многим. 8 сентября стартует новый сезон конкурса, и мы ждём новых идей, которые соединят технологии и социальную миссию», — добавил Попов.
Заявки принимаются до 26 сентября. Подать заявку можно на сайте конкурса vbudushee.ru/contests/digitalsociety .
