0
0
117
НОВОСТИ

8 сентября стартует конкурс «Лидеры социальной индустрии» программы «Колибри»

12:43 06.09.2025

Сбер и программа «Колибри» объявили о старте второго сезона конкурса «Лидеры социальной индустрии» для социальных предпринимателей. Принять участие могут действующие организации, которые соединяют технологии и социальную миссию: от поддержки уязвимых категорий граждан и трудоустройства до медицинских сервисов и создания доступной среды.

«Когда мы общались с социальными предпринимателями, то поняли, что один из вызовов, который перед ними стоит, — это цифровая трансформация бизнеса. Именно поэтому мы запустили конкурс поддержки социальных предпринимателей “Лидеры социальной индустрии” в рамках программы “Колибри”. Мы помогаем не только с обучением, но и с реальным внедрением цифровых решений — от идеи до реализации», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал «КП».

Первый конкурс состоялся в 2024 году и доказал свою востребованность. Среди победителей были проекты:

  • приложение «Услышать тишину» для глухих пациентов (Тула),

  • сервис AR-примерки адаптивной одежды для детей с инвалидностью от компании «ДАЛИ» (Москва),

  • фонд «Всё получится!» (Санкт-Петербург), который помогает молодым людям с особенностями трудоустроиться.

«Есть очень много и других интересных проектов, где люди заряжены своей идеей. И наша задача – помочь сделать эту идею доступной многим. 8 сентября стартует новый сезон конкурса, и мы ждём новых идей, которые соединят технологии и социальную миссию», — добавил Попов.

Заявки принимаются до 26 сентября. Подать заявку можно на сайте конкурса vbudushee.ru/contests/digitalsociety .

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:30 06.09.2025
На аукцион выставлена первая скрипка Альберта Эйнштейна
0
94
12:37 06.09.2025
В Сбере рассказали о работе сервиса для самозанятых «Свое дело»
0
171
12:15 06.09.2025
Из-за ИИ, «похоже, придется пересматривать саму методику преподавания» - Фадеев
0
218
10:30 06.09.2025
Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков
0
365
09:30 06.09.2025
В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ
0
388
09:10 06.09.2025
В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд
0
405
09:05 06.09.2025
AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий
0
281
09:00 06.09.2025
На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет
0
434
22:46 05.09.2025
Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
0
720
22:45 05.09.2025
США хотят переключиться с противодействия КНР и РФ на континентальную оборону - СМИ
0
801

Возврат к списку