В Сбере рассказали о работе сервиса для самозанятых «Свое дело»
12:37 06.09.2025
В России уже более 14 миллионов официальных самозанятых, и 90% из них — клиенты Сбера. По прогнозам, к 2029 году их число может достичь 18–28 миллионов. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал «КП».
«Мы сделали очень удобный сервис, который фактически сопровождает жизнь самозанятого, начиная с выпуска QR-кода для получения оплаты за сервисы или услуги и заканчивая аналитикой. Для этой динамичной аудитории мы создали бесплатный сервис “Своё дело”. Это не просто инструмент для отчётности. Это множество возможностей: там собраны партнёры, которые помогают развивать бизнес, обучаться новому, находить клиентов, получать юридическую поддержку и решать многие другие задачи, расширяющие горизонты самозанятого», — подчеркнул он.
«Своё дело» встроено в приложение Сбербанк Онлайн и позволяет создавать чеки, выставлять счета, контролировать финансы, рассчитывать и оплачивать налоги. В ближайшее время в сервис будут интегрированы новые ИИ-функции, чтобы ещё больше автоматизировать задачи самозанятых.
