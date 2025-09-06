0
0
0
НОВОСТИ

Из-за ИИ, «похоже, придется пересматривать саму методику преподавания» - Фадеев

12:15 06.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что «бесконтрольная экспансия искусственного интеллекта» несет в себе риски для системы образования, противопоставить им можно только живое общение ученика и педагога. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Пока я вижу риски и очень большие риски. О чем говорят сами учителя: учитель присылает задания, если ученик толковый, то автоматически переправляет задание искусственному интеллекту и автоматически пересылает учителю его ответ», — сказал Фадеев.

По его словам, в университетах «сплошь и рядом пишут курсовые работы и даже дипломы не только с использованием искусственного интеллекта, а просто искусственный интеллект пишет». «Похоже, придется пересматривать саму методику преподавания, двигаясь по пути как можно большего контакта учителя и ученика, преподавателя и студента, в том числе для оценки знаний ученика или студента», — сказал Фадеев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 06.09.2025
Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков
0
262
09:30 06.09.2025
В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ
0
306
09:10 06.09.2025
В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд
0
321
09:05 06.09.2025
AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий
0
200
09:00 06.09.2025
На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет
0
365
22:46 05.09.2025
Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
0
681
22:45 05.09.2025
США хотят переключиться с противодействия КНР и РФ на континентальную оборону - СМИ
0
758
22:32 05.09.2025
Выставка Русского музея на ВДНХ продлится до 1 февраля 2026 года — Собянин
0
669
22:05 05.09.2025
«Роснефть» участвует в фестивале «Лето в Москве»
0
669
20:15 05.09.2025
Конфискация суверенных активов РФ может подорвать доверие к евро - МИД Бельгии
0
934

Возврат к списку