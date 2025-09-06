Из-за ИИ, «похоже, придется пересматривать саму методику преподавания» - Фадеев
12:15 06.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока я вижу риски и очень большие риски. О чем говорят сами учителя: учитель присылает задания, если ученик толковый, то автоматически переправляет задание искусственному интеллекту и автоматически пересылает учителю его ответ», — сказал Фадеев.
По его словам, в университетах «сплошь и рядом пишут курсовые работы и даже дипломы не только с использованием искусственного интеллекта, а просто искусственный интеллект пишет». «Похоже, придется пересматривать саму методику преподавания, двигаясь по пути как можно большего контакта учителя и ученика, преподавателя и студента, в том числе для оценки знаний ученика или студента», — сказал Фадеев.
