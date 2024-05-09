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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

19:50 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

«Возвращены с подписью президента», — говорится в карточках обоих документов. Внесенные Зеленским законопроекты Рада приняла 8 мая.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины не могли уклониться от службы в армии. Проведение мобилизации силовыми методами обострило противоречия в обществе, мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Несмотря на это, 16 апреля Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.


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