США и Великобртания обсудили ужесточение санкций против России

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Соединенных Штатов и Великобритании обсудили вопросы, связанные с ужесточением введенных Западом санкций против России в связи с проводимой на Украине СВО. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по итогам прошедших в Лондоне консультаций.



В распространенном документе отмечается, что стороны договорились «продолжать работать с союзниками с целью ограничить источники российских доходов, в том числе от сферы услуг и ключевых сырьевых товаров, таких как энергоносители и металлы, которые позволяют России вести военные действия». Соединенные Штаты и Великобритания «подтвердили свою общую приверженность противодействию тем, кто угрожает миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке». «Соединенные Штаты и Великобритания подтвердили, что санкции и экспортный контроль являются важнейшими инструментами политики в области национальной безопасности. Участники встречи обсудили применение целенаправленных, скоординированных санкций и мер экспортного контроля для сдерживания и пресечения злонамеренной деятельности, а также для защиты международных норм», — добавили в Госдепартаменте. На консультациях также обсуждались меры по борьбе с обходом западных рестрикций.





