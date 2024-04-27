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Оператор платежной системы «Мир» отметил высочайший уровень киберзащиты клиентов Сбера

14:40 27.04.2024

АО «НСПК» – оператор платежной системы «Мир» – провела первую конференцию по антифроду «Антифродум 2024». В рамках этой конференции прошло вручение премии «Лучшие в антифроде 2023».

По итогу оценки отчетностей кредитных организаций, по мнению организаторов, Сбербанк продемонстрировал лучшие показатели в своем сегменте и стал лауреатом в двух номинациях: «Лучшая антифрод-команда 2023 – защита физических лиц», «Лучшая антифрод-команда 2023 – защита эквайринговой сети».

При оценке эффективности антифрода учитывались данные по мошеннической активности в сопоставлении с оборотом компании: величина fraud to sale – относительная доля мошенничества в обороте.

Также принимался во внимание высокий уровень одобрения операций (approval rate), что позволяет сделать вывод о минимальном негативном влиянии антифрода на платежные сервисы для клиентов.

Показатели Сбербанка сравнивались с аналогичными показателями других крупных банков страны. При этом использовалась поступающая в НСПК информация из различных источников.

«Для команды кибербезопасности Сбера важна высокая оценка оператора российской платежной системы «Мир». В работе мы в первую очередь руководствуемся интересами наших клиентов и осознаем высокий уровень ответственности за сохранность их денег, – подчеркнул Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка. – Такой подход в связке с самыми современными техническими решениями позволяет нам выстраивать максимально эффективные механизмы защиты».

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