0
0
131
НОВОСТИ

Импорт в РФ надо вытеснять за счет рыночной конкуренции — Путин

15:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт в России нужно вытеснять за счет рыночной конкуренции, а не с помощью административных мер. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт», — указал глава государства. При этом Путин подчеркнул, что следует «вытеснять [импорт] не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 27.04.2024
Никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет — Песков
0
20
14:40 27.04.2024
Оператор платежной системы «Мир» отметил высочайший уровень киберзащиты клиентов Сбера
0
148
14:00 27.04.2024
США строят военные базы на островах вокруг КНР для сдерживания китайского флота - NYT
0
228
13:00 27.04.2024
Минцифры РФ разработало новые требования к иностранцам при покупке sim-карт
0
294
12:45 27.04.2024
Нейросетевой модели Сбера GigaChat исполнился год
0
200
12:30 27.04.2024
Китай пытался вмешаться в выборы президента США, утверждает Блинкен
0
303
12:10 27.04.2024
На алтайском курорте Сбера «Манжерок» на фестивале искусства «Сказ» покажут лики Сибири
0
202
12:00 27.04.2024
Польша намерена продлить ВНЖ для украинцев еще на год — чиновник
0
336
11:30 27.04.2024
Спецслужбы США не считают руководство РФ причастным к смерти Навального — WSJ
0
413
11:00 27.04.2024
В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд руб.
0
433

Возврат к списку