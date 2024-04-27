Импорт в РФ надо вытеснять за счет рыночной конкуренции — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт в России нужно вытеснять за счет рыночной конкуренции, а не с помощью административных мер. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт», — указал глава государства. При этом Путин подчеркнул, что следует «вытеснять [импорт] не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции».