Импорт в РФ надо вытеснять за счет рыночной конкуренции — Путин
15:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Импорт в России нужно вытеснять за счет рыночной конкуренции, а не с помощью административных мер. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт», — указал глава государства. При этом Путин подчеркнул, что следует «вытеснять [импорт] не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции».
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