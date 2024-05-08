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Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая - Росавиация

20:20 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Элисты начнет принимать рейсы с конца мая, говорится в официальном сообщении Росавиации. Аэропорт возобновил работу с 3 мая.

«Пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая. К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский (находится всего в 36 км от центра Москвы) на российских самолетах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings», — отмечается в сообщении по итогам рабочей встречи руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, главы Калмыкии Бату Хасикова и гендиректора Red Wings Евгения Солодилина.

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