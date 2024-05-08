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НОВОСТИ

Глава Пентагона: Мы вынуждены покинуть Нигер

18:35 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенным Штатам придется вывести все свои войск из Нигера, подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — сказал шеф Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

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