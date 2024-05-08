Армения готова к активному взаимодействию со всеми странами ЕАЭС - Пашинян
19:50 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов активно сотрудничать со всеми странами ЕАЭС в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества. Соответствующее заявление он сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
«Армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС, и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества», — сказал армянский премьер.
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