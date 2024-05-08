Председатель КНР прибыл с государственным визитом в Венгрию

22:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Венгрию, где проведет переговоры с президентом страны Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном. Самолет китайского лидера, посетившего до этого Париж и Белград, приземлился в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа.

Высокого гостя встретил у трапа Орбан с супругой Анико Леваи. Прибытие самолета председателя КНР транслировалось телеканалом М1. Визит проходит в год 75-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Китайская делегация, в которую входят, в частности, министры иностранных дел и торговли, насчитывает 400 человек.