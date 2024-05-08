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Польский генерал заявил об армии не желающих воевать молодых людей, уехавших с Украины

17:00 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не желающие воевать украинцы, уехавшие за рубеж, составляют по численности целую армию. Об этом заявил бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько в интервью еженедельнику Wprost.

По его словам, в настоящее время «за пределами Украины находится вторая армия, поскольку много молодых людей не хотят сражаться».

Украинских мужчин, которые не хотят идти на фронт и уезжают в другие страны, нужно понять, считает генерал. «Нужно тоже понять этих людей. Меня не удивляет, что они убегали от призыва, поскольку слышали, что на фронте они предоставлены сами себе, потому что поддержка от Запада была недостаточной», — сказал Полько. «Украинская система не была настолько плотной, чтобы задержать призывников и заставить их сражаться», — признал генерал.

Полько полагает, что если Запад сумеет обеспечить бесперебойные поставки вооружений для украинских войск, то «Украина может — не в этом году, но в 2025 или 2026 году — перейти в наступление и выгонит агрессора со своей территории».

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