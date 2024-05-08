Граждан Украины, обратившихся до 31 декабря за получением «зеленой карты», не депортируют

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждан Украины, которые обратятся за получением «зеленой карты» с нарушением установленного законом срока до 31 декабря текущего года, не будут депортировать из РФ или сокращать им срок временного пребывания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«В отношении граждан Украины, которые до 27 августа 2022 года были зарегистрированы по месту жительства за пределами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области, и обратились в территориальные органы МВД России за получением „зеленой карты“ с нарушением установленного законом срока до 31 декабря 2024 года, не будут применяться меры по удалению за пределы Российской Федерации (сокращение срока временного пребывания, депортация)», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что данный порядок не распространяется на граждан, освободившихся из мест лишения свободы, создающих угрозу государственной или общественной безопасности, представивших подложные документы или сообщивших ложные сведения. «МВД России рекомендует указанным лицам до истечения указанного срока пройти медицинское освидетельствование и обратиться в органы внутренних дел Российской Федерации по месту своего фактического нахождения на территории Российской Федерации для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования, а также получения помощи и содействия в вопросах приема в гражданство Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.