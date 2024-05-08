Министр торговли США: Мы не пытаемся перерезать всю торговлю технологиями с Китаем
19:25 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не хотят полного отказа от торговли технологиями с Китаем, но будут пристально контролировать продажу Пекину технологий двойного назначения и вводить новые санкции в случае необходимости. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
«Мы не пытаемся полностью перерезать всю торговлю с Китаем. Мы также не пытаемся перерезать всю торговлю технологиями с Китаем. <…> Они многое производят самостоятельно, они могут многое приобретать у других стран», — сказала она.
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