Министр торговли США: Мы не пытаемся перерезать всю торговлю технологиями с Китаем

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не хотят полного отказа от торговли технологиями с Китаем, но будут пристально контролировать продажу Пекину технологий двойного назначения и вводить новые санкции в случае необходимости. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

«Мы не пытаемся полностью перерезать всю торговлю с Китаем. Мы также не пытаемся перерезать всю торговлю технологиями с Китаем. <…> Они многое производят самостоятельно, они могут многое приобретать у других стран», — сказала она.