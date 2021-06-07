В «Зеленом марафоне» Сбера участвовали более 91 000 фанатов легкой атлетики
11:55 07.06.2021
В «Зеленом марафоне» 5 июня приняли участие 91 747 любителей бега и профессиональных спортсменов. Забег, проводившийся во Всемирный день окружающей среды состоялся в 58 городах России и сопровождался развлекательными мероприятиями, конкурсами для участников всех возрастов и экологическими акциями - субботниками, высадкой деревьев, благоустройством территорий.
«Зеленый марафон» в этом году был особенным, отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Во-первых, помимо офлайн-забега, в этом году участники могли пробежать выбранную дистанцию с помощью нашего мобильного приложения — такая возможность появилась впервые, что позволило всем желающим принять участие в забеге, находясь в любой точке России, - рассказал Кузнецов. - Во-вторых, в этом году «Зеленый марафон» помог внести вклад в сохранение природы. Проект стартовал 27 марта, в день международной экологической акции "Час Земли": мы поддержали акцию и выключили свет в офисах Сбера с 20:00 до 21:00. С 27 марта по 5 июня в регионах России прошло множество экологических акций под знаком Зеленого Марафона. В честь своего 180-летия Сбер высадил 180 000 саженцев в южных регионах России»
По словам зампреда Сбербанка, было собрано более 10 млн руб., которые будут направлены в фонд на высадку еще 100 тыс. деревьев осенью нынешнего года. В общей сложности благодаря проекту «Зеленый Марафон» в РФ высадят более 280 тыс. деревьев. Напомним также, что в преддверии 180-летия Сбера его сотрудники и волонтеры движения «ЭКА» высадили 180 000 саженцев сосны, дуба, клена и других деревьев в девяти регионах России.
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