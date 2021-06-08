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НОВОСТИ

Лукашенко считает, что Белоруссия должна производить свое стрелковое оружие

12:20 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия должна быть обеспечена стрелковым оружием собственного производства на случай возникновения вооруженного конфликта. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым и председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом.

"Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Без своего стрелкового оружия... Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться".

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