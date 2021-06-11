Сураев назвал рискованным пребывание экипажа на российском сегменте МКС

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Космонавт назвал рискованным пребывание экипажа на российском сегменте МКС. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Максим Сураев заявил, что в блоке эксплуатируется старое оборудование со станции «МИР».

Он добавил, что работать в таких условиях опасно.

«Сейчас состояние российского сегмента очень сильно далеко от хорошего. Та же самая система жизнеобеспечения и просто состояние систем в общем. Я это видел ещё 5-6 лет назад. Там есть серьёзные риски для экипажа. Пока всё нормально. Вы почитайте того же Соловьёва, который у нас является директором пилотируемых программ [Владимир Соловьёв из «Роскосмоса» – прим. ГМ]. Он сказал, что мы можем нарваться на такую ситуацию, когда у нас просто лавинообразно системы начнут отказывать. Каждый раз я беспокоюсь за членов экипажа российского сегмента. Системы практически один в один перекочевали со станции «МИР». Если посмотреть на американцев, они брали у нас там опыт, технологии и уже строили на основании нашего опыта свои системы на другом уровне, то у нас практически всё то же самое».

Ранее директор NASA счёл уникальным сотрудничество России и США в космосе. Билл Нельсон заявил, что не хочет, «чтобы это прекратилось».

Максим Сураев отметил, что большие космические проекты возможно реализовывать только в рамках международного сотрудничества.

«Я уверен на 100%, что глобальные космические программы нужно осуществлять и будут осуществляться совместно многими странами, потому что это реально очень затратное дело. Сейчас МКС — это самое дорогое творение человечества рукотворное за всю историю. Естественно, одна страна не потянет, естественно это очень тяжело, это очень затратно».

Ранее «Роскосмос» объявил о планах NASA продлить работу МКС до 2030 года. Об этом руководителю корпорации Дмитрию Рогозину сообщил новый глава космического агентства Билл Нельсон. Также стало известно, что Россия планирует выйти из проекта МКС в 2025-м и начнёт строить свою орбитальную станцию.