США в одиночку не справятся с угрозами и региональной безопасностью в Арктике — Стубб
16:12 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не смогут справиться с новыми вызовами и угрозами в Арктике, президента США Дональда Трампа нужно убедить в том, что это «командная работа». Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью телеканалу CBC.
«Реальность такова, что Соединенные Штаты не смогут справиться с безопасностью и угрозами в Арктике в одиночку, и нам <…> нужно убедить президента Трампа и его администрацию в том, что это командная работа», — сказал он.
По словам главы государства, у США в Гренландии со времен холодной войны осталось около 20 военных баз. Президент Финляндии отметил, что «речь ни в коем случае не должна идти о территориальных приобретениях», а нужно ставить вопрос об инвестициях в Гренландию. Судьбу острова, по мнению Стубба, могут решать только его жители. Он добавил, что страны Северной Европы готовы сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросу обеспечения безопасности в Арктике.
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