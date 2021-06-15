Светлана Разворотнева призвала москвичей посетить пункты сдачи крови
13:20 15.06.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
«Сейчас, когда вновь осложнилась ситуация с короновирусной инфекцией, а также наступило долгожданное лето – время, когда многие из тех, кто в течение года регулярно посещал пункты сдачи крови, разъезжаются на отдых, кровь необходима как никогда, - отмечает Разворотнева. - Я призываю всех, кто по необходимым параметрам может стать донором, а также, тех, кто переболел короновирусом – найдите время и силы для сдачи крови и плазмы. Посетите станции переливания – спасите жизни!».
В акции участвовали Почетные доноры России, живущие в Южном административном округе, для которых волонтеры Центра защиты прав москвичей и представители «Единой России» натянули красную ленту и образовали ею сердце, символизирующее открытость и добрую волю жертвователей крови. По словам общественницы, донорское движение объединяет тех, кто неравнодушен к судьбе окружающих и стремится добровольно и безвозмездно помогать людям. «Волонтеры и активисты, занимающиеся пропагандой донорства – все вместе мы делаем важное и нужное дело. Не каждый может сдать кровь, но почти каждый может помочь донорам и поблагодарить их за подвиг», - считает Разворотнева.
Международный день донора отмечался в мире 14 июня. Узнать о том, как в Москве стать донором крови и плазмы, можно на сайте yadonor.ru.
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