Кибератаки на РФ в основном вели из США, Германии и Нидерландов - центр кибербезопасности

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакеры совершали кибератаки на российскую инфраструктуру в основном с территории США, Германии и Нидерландов. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"В 2020 году большинство компьютерных атак на российское информационное пространство было совершено из-за рубежа, главным образом с территории США, Германии и Нидерландов", - сказал он, выступая на "Инфофоруме" в Сочи.

Мурашов отметил, что российский НКЦКИ отвечает в рамках сотрудничества на все поступившие запросы о помощи, однако многие зарубежные государства - участники сети контактных пунктов не обращаются к РФ с запросами о пресечении вредоносной деятельности и не отвечают на обращения России. "Например, Национальная группа реагирования на компьютерные инциденты Германии, которая обязана выполнять функции единого контактного пункта, сняла с себя эти обязанности и предложила России решать все вопросы напрямую с провайдерами", - пояснил Мурашов. Он добавил, что при этом в медийном пространстве продолжают звучать безосновательные обвинения в адрес России о причастности к хакерским атакам, а деятельность по киберзащите стала слишком политизированной.

Всего российский НКЦКИ сотрудничает со 153 такими же зарубежными центрами. "Международное сотрудничество центра позволило пресечь в других странах почти 69 тысяч источников вредоносной активности, нацеленные на наши объекты информационной инфраструктуры. С другой стороны, по запросам партнеров мы остановили опасную для них деятельность более 9 тысяч источников, находящихся на территории РФ", - сообщил Мурашов. По его словам, эти данные показывает, что не Россия является главным источником угрозы для информационных пространств других государств.