Россия будет поставлять в Белоруссию газ в 2022 году по ценам текущего года

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году останется на уровне нынешнего года.

"Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.