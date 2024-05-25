Глава Минфина США не считает «данностью» изъятие доходов от активов РФ

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила альтернатив использованию доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Ее слова приводит агентство Reuters.

Йеллен подчеркнула, что данный «вариант [остается] основным», добавив при этом, что не хочет «снимать ничего с обсуждения в качестве будущих возможностей». По ее словам, «предстоит еще немало работы» над тем, чтобы реализовать план по использованию прибыли от российских активов.

«Для того чтобы это оформилось в качестве предложения, которое поддержал бы ЕС, это должно быть согласовано внутри ЕС, а там много стран», — заявила Йеллен журналистам по завершении совещания министров финансов и глав центробанков Группы семи в итальянском городе Стреза. «Это не является данностью, поэтому я не говорю, что это абсолютно решенный вопрос», — заключила она.