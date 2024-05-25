Закрывать границу с Россией Эстония не планирует
09:35 25.05.2024 Источник: Интерфакс
Эстония не планирует закрывать границу с Россией, заявил президент страны Алар Карис (Alar Karis).
"Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу", - сказал глава государства в обнародованном в субботу интервью телерадиовещанию Финляндии Yle.
По его словам, в настоящее время в этом нет реальной необходимости. В Эстонии действует закон о депортации, аналогичный тому, который рассматривается в настоящее время в Финляндии. Таким образом, организованная иммиграция со стороны России может быть предотвращена, даже если граница открыта.
Карис сообщил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Россией все же ведется.
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