В Кремле не стали комментировать самоубийство Старовойта

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тему самоубийства экс-главы Минтранса Романа Старовойта, указав лишь, что это трагическая информация.

«В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему, — сказал он. — Информация такого рода всегда трагическая».