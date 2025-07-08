В Кремле не стали комментировать самоубийство Старовойта
13:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тему самоубийства экс-главы Минтранса Романа Старовойта, указав лишь, что это трагическая информация.
«В данном случае я не хотел бы ничего комментировать на эту тему, — сказал он. — Информация такого рода всегда трагическая».
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