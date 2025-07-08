Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее страны, выросло в девять раз

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество граждан Украины, пессимистично оценивающих будущее своей страны, выросло с октября 2022 года в девять раз. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщило издание «Украинская правда».

По данным исследования, 47% украинцев через 10 лет ожидают увидеть разрушенную страну с большим оттоком людей. Количество людей, пессимистично оценивающих будущее страны, с 2024 года выросло с 28% до 47%. В октябре 2022 года этот показатель составлял лишь 5%.