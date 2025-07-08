0
0
138
НОВОСТИ

Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее страны, выросло в девять раз

12:20 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество граждан Украины, пессимистично оценивающих будущее своей страны, выросло с октября 2022 года в девять раз. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщило издание «Украинская правда».

По данным исследования, 47% украинцев через 10 лет ожидают увидеть разрушенную страну с большим оттоком людей. Количество людей, пессимистично оценивающих будущее страны, с 2024 года выросло с 28% до 47%. В октябре 2022 года этот показатель составлял лишь 5%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 08.07.2025
Силы ПВО РФ сбили за сутки 202 беспилотника ВСУ
0
0
13:05 08.07.2025
Список недружественных стран не догма, он может пересматриваться — Песков
0
52
13:00 08.07.2025
В Кремле не стали комментировать самоубийство Старовойта
0
55
12:32 08.07.2025
В Японии в первой половине 2025 года обанкротилось рекордное за 11 лет число компаний
0
125
12:05 08.07.2025
Рублевые сбережения россиян в банках превысили 57,3 трлн руб. — исследование
0
158
12:00 08.07.2025
Университеты США рискуют потерять $1 млрд из-за оттока иностранных студентов — FT
0
162
11:32 08.07.2025
Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа и добиваться целей СВО
0
252
11:20 08.07.2025
Трамп заверил Зеленского в поставках военной помощи от США в посильных объемах — WSJ
0
252
11:05 08.07.2025
ЕС планирует покрыть бюджетный дефицит Украины в размере $19 млрд в следующем году — FT
0
236
11:00 08.07.2025
В Дагестане 110 человек поступили в больницу после массового отравления водой
0
242

Возврат к списку