Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее страны, выросло в девять раз
12:20 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество граждан Украины, пессимистично оценивающих будущее своей страны, выросло с октября 2022 года в девять раз. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщило издание «Украинская правда».
По данным исследования, 47% украинцев через 10 лет ожидают увидеть разрушенную страну с большим оттоком людей. Количество людей, пессимистично оценивающих будущее страны, с 2024 года выросло с 28% до 47%. В октябре 2022 года этот показатель составлял лишь 5%.
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