В Японии в первой половине 2025 года обанкротилось рекордное за 11 лет число компаний
12:32 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордное за последние 11 лет число частных компаний обанкротилось в первой половине 2025 года в Японии. Об этом сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что за первые шесть месяцев этого года процедуру банкротства осуществили 4 990 компаний — самый высокий показатель с 2014 года. При этом компании с числом сотрудников меньше 10 человек составили 89,8% от обанкротившихся.
В то же время общая сумма долгов, которая была списана этим компаниям в результате оформления банкротства, за год сократилась на 4,3% — до отметки в 690,2 млрд иен ($4,7 млрд по текущему курсу).
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