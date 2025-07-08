Список недружественных стран не догма, он может пересматриваться — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Список недружественных РФ государств нельзя считать догматическим, он может пересматриваться в случае изменения отношений Москвы с такими странами. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться. Собственно, это не догма, — заметил он. — И страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны». «После того как эти действия прекращаются и после того как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка», — добавил Песков.

«Но пока этот список не претерпел никаких изменений», — заключил представитель Кремля.