Киев не получал предложений Запада об отправке на Украину войск - Зеленский

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев не получал ни от кого из партнеров предложений отправить военнослужащих на Украину, пока вся информация об этом поступала только из разговоров в СМИ. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Любая помощь — мы бы поддержали решение. <…> Это правда, что мы никогда не обращались, и это правда, что нам никто ничего не предлагал», — сказал он в интервью газете The New York Times, которое опубликовано на YouTube-канале офиса Зеленского.

Он добавил, что пока все инициативы о возможной отправке западных военных на Украину звучали только через СМИ. «Много говорили в СМИ, но ничего за этим не последовало», — сказал Зеленский.