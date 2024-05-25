Киев не получал предложений Запада об отправке на Украину войск - Зеленский
18:45 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев не получал ни от кого из партнеров предложений отправить военнослужащих на Украину, пока вся информация об этом поступала только из разговоров в СМИ. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Любая помощь — мы бы поддержали решение. <…> Это правда, что мы никогда не обращались, и это правда, что нам никто ничего не предлагал», — сказал он в интервью газете The New York Times, которое опубликовано на YouTube-канале офиса Зеленского.
Он добавил, что пока все инициативы о возможной отправке западных военных на Украину звучали только через СМИ. «Много говорили в СМИ, но ничего за этим не последовало», — сказал Зеленский.
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