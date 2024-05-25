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НОВОСТИ

Ни войск, ни защитного «зонтика» Украина от НАТО не получит - Столтенберг

10:25 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО продолжит поддерживать Украину, но не собирается использовать свою систему противовоздушной обороны для непосредственной помощи ВСУ или отправлять на Украину войска. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг немецкой газете Welt am Sonntag.

«Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, но не имеем планов отправлять войска на Украину или брать Украину под натовский „защитный зонтик“. НАТО не станет стороной конфликта», — сказал он.

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