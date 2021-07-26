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НОВОСТИ

Участники крестного хода избили полицейского

16:12 26.07.2021

В Старой Ладоге на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летию князя Александра Невского избили полицейского, сделавшего им замечание по поводу их алкогольного опьянения. Как сообщает портал 47news, инцидент произошел вечером 25 июля.

К троим участникам крестного хода: 43-летнему Момовитенко, жителю Сертолово, и двум жителям Старой Ладоги 51-летнему Сафронову и 47-летней Сафроновой, распивавшим спиртное, — подошел сержант Шамкин, водитель отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции. Он напомнил им о части 1 статьи 20.20 КоАП («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах»). 

Эти слова вызвали у Момовитенко, Сафронова и Сафроновой приступ агрессии. Мужчины хватали сержанта за одежду и руки, женщина била полицейского древком от хоругви по спине. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение силы в отношении представителя власти»).  znak.com

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