Участники крестного хода избили полицейского
16:12 26.07.2021
В Старой Ладоге на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летию князя Александра Невского избили полицейского, сделавшего им замечание по поводу их алкогольного опьянения. Как сообщает портал 47news, инцидент произошел вечером 25 июля.
К троим участникам крестного хода: 43-летнему Момовитенко, жителю Сертолово, и двум жителям Старой Ладоги 51-летнему Сафронову и 47-летней Сафроновой, распивавшим спиртное, — подошел сержант Шамкин, водитель отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции. Он напомнил им о части 1 статьи 20.20 КоАП («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах»).
Эти слова вызвали у Момовитенко, Сафронова и Сафроновой приступ агрессии. Мужчины хватали сержанта за одежду и руки, женщина била полицейского древком от хоругви по спине. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение силы в отношении представителя власти»). znak.com
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