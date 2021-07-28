В России за сутки выявлены 22420 случаев заражения коронавирусом
12:05 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 420, до 6 195 232. Впервые с 30 июня в стране выявили менее 23 000 заразившихся, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 579, до 5 547 529. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798 против 779 днем ранее, до 156 178. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,52%, следует из данных штаба.
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