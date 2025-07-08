Аренда квартир сильнее всего подорожала с начала 2025 г. в Севастополе и Калининграде

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние ставки аренды квартир в России за первое полугодие 2025 года увеличились для двухкомнатных (на 0,1%) и трехкомнатных квартир (на 1,6%), сильнее всего — в Севастополе. Об этом рассказали ТАСС аналитики федерального портала «Мир квартир».

«В среднем за полгода ставки аренды на однокомнатные объекты снизились на 2,6%, на двухкомнатные — выросли на 0,1%, на трехкомнатные — также увеличились на 1,6%. <…> Самыми активными темпами дорожал Севастополь: однокомнатные квартиры там выросли в цене на 18% (29,8 тыс. руб./мес.), двухкомнатные — на 17,8% (38,3 тыс. руб./мес.), трехкомнатные — на 28,3% (52,6 тыс. руб./мес.)» — отметили аналитики.

На втором месте — Калининград, где «однушки» подорожали за минувшие полгода на 17,2% (34,9 тыс. руб./мес.), «двушки» — на 22% (42,5 тыс. руб./мес.), а «трешки» — на 24,3% (52,3 тыс. руб./мес.). На третьем — Сочи: +17,3% (47,9 тыс. руб./мес.), +11,9% (60,4 тыс. руб./мес.) и +13,4% (79,2 тыс. руб./мес.) соответственно.

Аналитики отмечают, что во втором квартале текущего года по всем городам России «однушки» в среднем упали в цене, хотя и на символическую величину: -0,1%, теперь они стоят 26 553 руб./мес. Двухкомнатные подорожали на 1,1%, до 33 515 руб./мес., трехкомнатные — на 2,1%, до 42 934 руб./мес. Наибольший рост произошел в Калуге, где ставки аренды на однокомнатные квартиры увеличились на 3,4%, на «двушки» — на 16,3%, на «трешки» — на 17,2%.