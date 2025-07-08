Пентагон подтвердил планы по отправке Киеву «оборонительных вооружений»
10:05 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США подтвердило планы американской администрации по передаче Украине дополнительных «оборонительных вооружений».
«По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы обеспечить украинцам возможность обороняться, пока мы работаем над тем, чтобы добиться устойчивого мира и остановить убийства», — заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующие планы американской администрации. Он добавил, что Пентагон по-прежнему придерживается планов «проведения анализа военных поставок по всему миру».
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