В НАТО нет единства, а решения альянса уже необязательны для исполнения, считает турецкий эксперт

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения саммитов НАТО перестали быть обязательными к исполнению, а среди членов альянса нет единства мнений относительно общих целей ввиду широкой географии и различия интересов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС известный турецкий политолог, профессор анкарского университета «Башкент» Хасан Унал.

«Саммиты НАТО сейчас стали странными мероприятиями. Например, Испания открыто говорит, что против увеличения оборонных бюджетов, но не накладывает вето, понимая, что даже после принятия решения она его выполнять не будет. И посмотрите на итоговый документ саммита. В прошлые годы он был как академический труд, содержащий 90 статей. А сейчас это небольшое коммюнике. Очень сложно ожидать, что страны НАТО объединятся ради общих целей из-за очень широкой географии альянса. У тех же Турции и, скажем, стран Балтии разные геополитические, региональные интересы», — отметил собеседник.

Унал считает, что НАТО из «военного союза превратилась в разговорный клуб». «Например, во время холодной войны, скажем, во времена [президента США Рональда] Рейгана, проводился саммит НАТО, принимались очень важные решения, прописанные в тщательных формулировках. И это воспринималось всерьез», — считает эксперт. По его мнению, часть стран НАТО «сейчас не воспринимают всерьез решения альянса, потому что считают их неприменимыми».

«С 2022 по 2024 год в итоговых документах саммита НАТО говорили о России как о враге, о санкциях против нее. Турция не накладывала вето на это. И соглашаясь с тем, что такое решение будет принято, исполнять она его не собиралась. Потому что Турция не считает Россию врагом, не согласна с санкциями и не будет на практике выполнять написанное. Она этого и не делала», — сказал собеседник.

Комментируя вопрос о том, может ли решение НАТО о повышении оборонных расходов до 5% от ВВП быть подготовкой к серьезному военному противостоянию на континенте, Унал отметил, что «не видит в этом контексте возможности большой войны». «Я общался со многими высокопоставленными военными. Они говорят, что возможности настолько увеличить расходы сильно различаются от страны к стране, и реализовать такой план увеличения инвестиций в масштабе всего альянса невозможно. В тех сферах, где уже началось финансирование, самые минимальные результаты будут достигнуты, по крайней мере, через 10 лет. И потребуется 30-40 лет, чтобы увеличение вкладов в оборону начало давать полноценные результаты», — отметил собеседник.