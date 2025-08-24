Идти на компромиссы в урегулировании конфликта с РФ Зленский, похоже, не собирается
12:02 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский признал, что не хочет идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования.
В воскресенье он опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости, в котором заявил, что Украина «никогда больше в истории» не будет принуждена к «компромиссу».
По его версии, Украина получит мир за счет гарантий безопасности со стороны Запада. Хотя еще в пятницу Зеленский сказал журналистам, что дела с предоставлением Киеву таких гарантий обстоят непросто, в том числе из-за того, что встает вопрос финансирования. Зеленский также заявил в обращении, что Украине «нужен ЕС», но не упомянул вопрос вступления страны в НАТО.
