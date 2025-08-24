В Киев приехал спецпосланник президента США Кит Келлог
12:35 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог приехал в Киев. Это следует из телетрансляции мероприятий ко Дню независимости Украины.
На кадрах в эфире телеканала «Рада» видно, что спецпосланник принимает участие в торжественных мероприятиях. «Сегодня на Украине — специальный представитель президента Трампа генерал Кит Келлог», — сказал Владимир Зеленский в своем выступлении.
НОВОСТИ
- 12:02 24.08.2025
- Идти на компромиссы в урегулировании конфликта с РФ Зленский, похоже, не собирается
- 11:25 24.08.2025
- Номера мобильных телефонов, подключенных к Госуслугам, будут проверять на актуальность
- 09:30 24.08.2025
- Для борьбы с преступностью в Чикаго будут переброшены тысячи бойцов Нацгвардии США
- 09:15 24.08.2025
- Посол Индии в РФ: Индийские компании продолжат закупать нефть там, где им выгоднее
- 09:00 24.08.2025
- Белый дом одобрил передачу Украине 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM - WSJ
- 20:30 23.08.2025
- С начала СВО из Украины в Румынию сбежал почти целый «корпус» солдат ВСУ
- 19:45 23.08.2025
- МВД РФ фиксирует всплеск звонков мошенников с использованием международной сотовой связи
- 16:43 23.08.2025
- Информацию о соглашении по безопасности между Сирией и Израилем в Дамаске опровергли
- 15:40 23.08.2025
- Трамп дал понять Киеву, что ему придется пойти на мир во многом на условиях России - СМИ
- 15:32 23.08.2025
- «Школа 21. Старт» открылась в Новом Уренгое
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать