0
0
14
НОВОСТИ

В Киев приехал спецпосланник президента США Кит Келлог

12:35 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог приехал в Киев. Это следует из телетрансляции мероприятий ко Дню независимости Украины.

На кадрах в эфире телеканала «Рада» видно, что спецпосланник принимает участие в торжественных мероприятиях. «Сегодня на Украине — специальный представитель президента Трампа генерал Кит Келлог», — сказал Владимир Зеленский в своем выступлении.

