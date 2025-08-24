Белый дом одобрил передачу Украине 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM - WSJ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация ранее на этой неделе одобрила продажу 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Киева. Они прибудут на Украину в течение 6 недель, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, общая сумма пакета военной помощи составила $850 млн. Значительную часть этой суммы выделили европейские страны. Газета не уточняет, что еще входит в состав транша, кроме ракет ERAM, однако отмечает, что американская администрация откладывала его одобрение до встреч президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.