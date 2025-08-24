В здании Центрального детского магазина в Москве признаков пожара не обнаружено - МЧС
13:05 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарные не обнаружили признаков возгорания в здании ЦДМ в Москве, где произошла разгерметизация баллона. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ.
«По результатам проверки признаков загорания не обнаружено», — сказали в ведомстве.
Экстренные службы оцепили по периметру здание Центрального детского магазина в Москве, где произошло ЧП с разгерметизацией баллона, передает корреспондент ТАСС.
Здание оцеплено по периметру аварийной лентой, дежурят сотрудники полиции. На место прибыли до десяти карет скорой помощи, чуть больше автомобилей пожарной охраны.
