В здании Центрального детского магазина в Москве признаков пожара не обнаружено - МЧС

13:05 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные не обнаружили признаков возгорания в здании ЦДМ в Москве, где произошла разгерметизация баллона. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ.

«По результатам проверки признаков загорания не обнаружено», — сказали в ведомстве.

Экстренные службы оцепили по периметру здание Центрального детского магазина в Москве, где произошло ЧП с разгерметизацией баллона, передает корреспондент ТАСС.

Здание оцеплено по периметру аварийной лентой, дежурят сотрудники полиции. На место прибыли до десяти карет скорой помощи, чуть больше автомобилей пожарной охраны.

