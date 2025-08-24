0
0
118
НОВОСТИ

Из Центрального детского магазина в Москве эвакуированы посетители из-за хлопка и задымления

12:47 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок произошел в Центральном детском магазине в Театральном проезде в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. «На втором этаже ЦДМ произошел хлопок. Идет дым. Есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

Посетителей и персонал Центрального детского магазина в центре Москвы, где произошел хлопок, эвакуировали силами администрации, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

«Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказали там. В главке подтвердили факт происшествия в ЦДМ.

Разгерметизация газового баллона произошла в Центральном детском магазине в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. «Предварительной причиной ЧП стала разгерметизация баллона», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:30 24.08.2025
Итальянский суд решил держать задержанного подозреваемого во взрывах «Северных потоков» под стражей
0
102
13:05 24.08.2025
В здании Центрального детского магазина в Москве признаков пожара не обнаружено - МЧС
0
157
12:35 24.08.2025
В Киев приехал спецпосланник президента США Кит Келлог
0
212
12:02 24.08.2025
Идти на компромиссы в урегулировании конфликта с РФ Зленский, похоже, не собирается
0
267
11:25 24.08.2025
Номера мобильных телефонов, подключенных к Госуслугам, будут проверять на актуальность
0
283
09:30 24.08.2025
Для борьбы с преступностью в Чикаго будут переброшены тысячи бойцов Нацгвардии США
0
358
09:15 24.08.2025
Посол Индии в РФ: Индийские компании продолжат закупать нефть там, где им выгоднее
0
390
09:00 24.08.2025
Белый дом одобрил передачу Украине 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM - WSJ
0
455
20:30 23.08.2025
С начала СВО из Украины в Румынию сбежал почти целый «корпус» солдат ВСУ
0
1048
19:45 23.08.2025
МВД РФ фиксирует всплеск звонков мошенников с использованием международной сотовой связи
0
1009

Возврат к списку