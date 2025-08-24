Из Центрального детского магазина в Москве эвакуированы посетители из-за хлопка и задымления

12:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок произошел в Центральном детском магазине в Театральном проезде в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. «На втором этаже ЦДМ произошел хлопок. Идет дым. Есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

Посетителей и персонал Центрального детского магазина в центре Москвы, где произошел хлопок, эвакуировали силами администрации, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

«Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказали там. В главке подтвердили факт происшествия в ЦДМ.



Разгерметизация газового баллона произошла в Центральном детском магазине в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. «Предварительной причиной ЧП стала разгерметизация баллона», — сказал собеседник агентства.