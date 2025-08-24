Посол Индии в РФ: Индийские компании продолжат закупать нефть там, где им выгоднее
09:15 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия будет покупать нефть там, где ей выгодно, решение Соединенных Штатов о пошлинах является несправедливым и неразумным. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар.
«Прежде всего мы четко заявили, что наша цель — энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии, а сотрудничество Индии с Россией, как и с рядом других стран, способствовало стабильности на нефтяном рынке, на мировом рынке нефти. Поэтому решение США несправедливо, неразумно и необоснованно. Правительство продолжит принимать меры, направленные на защиту национальных интересов страны. Торговля осуществляется на коммерческой основе. Так что если основа торговых операций импорта правомочна, индийские компании продолжат закупать нефть там, где им предлагают наиболее выгодные условия. Такова текущая ситуация», — сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли Индия покупать российскую нефть.
