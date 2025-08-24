0
Для борьбы с преступностью в Чикаго будут переброшены тысячи бойцов Нацгвардии США

09:30 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Соединенных Штатов планирует в сентябре перебросить в Чикаго (штат Иллинойс) несколько тысяч военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее данным, подобный план разрабатывается уже несколько недель. Как заявил изданию один из источников, эта модель в будущем может использоваться в других крупных городах для борьбы с преступностью, бездомными и нелегальными мигрантами. Как отмечает газета, бойцы Нацгвардии могут быть переброшены в третий по численности населения город США уже в сентябре.

