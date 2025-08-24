0
НОВОСТИ

Номера мобильных телефонов, подключенных к Госуслугам, будут проверять на актуальность

11:25 24.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотовые номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн, начнут проверять на актуальность. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги. Теперь эти номера будут проверять на принадлежность пользователям. Если указанному человеку номер уже не принадлежит, его будут откреплять от учетной записи.

