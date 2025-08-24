Итальянский суд решил держать задержанного подозреваемого во взрывах «Северных потоков» под стражей

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», оставлен итальянским судом под стражей из-за угрозы бегства. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на судебные документы.

«С учетом серьезности обвинений и личных характеристик единственная соответствующая мера пресечения — содержание в тюрьме», — говорится в постановлении суда, которое приводит газета.

Заседание, на котором суд подтвердил меру пресечения в виде содержания под стражей, состоялось 22 августа, на следующий день после задержания Кузнецова в одной из гостиниц близ города Римини по европейскому ордеру, выданному Германией. 3 сентября должно состояться следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об экстрадиции в ФРГ.