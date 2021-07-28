В Японии на фоне Олимпиады обновлен суточный максимум заражений коронавирусом - ТВ
13:32 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии, в столице которой проходят Олимпийские игры, за прошедшие сутки выявили 9 576 случаев заражения новым коронавирусом, что стало антирекордом соответствующего показателя. Об этом в среду сообщил телеканал Эн-эйч-кей.
Отмечается, что предыдущий максимум был подтвержден 8 января - 7 882 случая.
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