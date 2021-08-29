Талибы объявили о возобновлении спортивных соревнований в Афганистане
10:39 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили о возобновлении спортивных мероприятий в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "1 Ти-ви".
О том, когда именно данное решение вступает в силу, не говорится.
Между тем телеканал проинформировал, что в числе погибших при взрывах у аэропорта Кабула 26 августа были два афганских атлета, выступавших на национальном уровне. Это тхэквондист Мохаммад Джан Султани и ушуист по имени Идрес.
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